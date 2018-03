Sociedades de Desenvolvimento com nova liderança a partir desta quinta-feira

A ex-deputada do PSD-Madeira Nivalda Gonçalves preside, a partir desta quinta-feira, ao novo conselho de administração das Sociedades de Desenvolvimento, numa cerimónia de tomada de posse agendada para as 9 horas.

Nos próximos três anos, Nivalda Gonçalves, licenciada em gestão financeira e bancária de profissão, vai liderar uma equipa constituída pela economista Micaela Nunes e pelo gestor desportivo Francisco Silva.

“Maior proximidade com a população e inovação na gestão destas empresas públicas tutelados pela Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas” é a meta assumida pela nova direção.

Recorde-se que as quatro sociedades – Porto Santo, Ponta do Oeste, Norte da Madeira e Metropolitana – têm apenas um executivo, estando projetada para breve a sua fusão num único organismo. O processo está dependente do sucesso das negociações com entidades bancárias no que concerne às taxas dos créditos que aquelas empresas públicas têm junto da banca.