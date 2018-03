Sociedade de recuperação de dívidas pede insolvência da SAD do Sporting

A sociedade especializada na recuperação de créditos Camacho & Nunes pediu a insolvência da Sporting Clube de Portugal – Futebol SAD, ao Tribunal do Comércio de Lisboa, numa ação que deu entrada dia 19 de fevereiro. O credor acusa a SAD de não pagar uma dívida de 511 mil euros, segundo noticia o Correio da Manhã, este sábado.

A suposta dívida remonta ao período em que Paulo Pereira Cristóvão foi vice-presidente do Sporting, entre março de 2011 e junho de 2012. O CM refere que a informação foi publicada no Citius, portal do Ministério da Justiça, sendo que a ação tem o valor de 5001 euros. No entanto, a dívida que a Camacho & Nunes pretende recuperar junto da Sporting SAD tem um montante muito superior.

O CM apurou ainda que a sociedade comprou esta dívida ao credor original e esta estará relacionada com a prestação de serviços logísticos no estádio do clube. A Camacho & Nunes terá feito vários contactos com os dirigentes leoninos, mas como não teve sucesso na restituição do valor, avançou com o pedido de falência da Sporting SAD junto do Tribunal do Comércio de Lisboa.