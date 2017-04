Soberania espanhola? Gibraltinos preferem passar fome

A saída do Reino Unido da União Europeia (UE) está a inflamar as relações entre a Espanha e o Reino Unido, no que toca ao futuro de Gibraltar. Os habitantes do território ultramarino britânico, situado no sul do território espanhol, recusam-se a se desprender de Londres e afirmam que preferem “passar fome” a ter de ficar sob soberania espanhola.

Em entrevista à rádio TSF, o português Luís Pinto, que vive há sete anos em Gibraltar, indica que no caso do pequeno território cedido pelo espanhóis ao Reino Unido em 1713 voltar a ficar sobre tutela de Espanha, como Bruxelas deu a entender à margem das negociações do Brexit, os gibraltinos “teriam muito a perder”.

“Qualquer gibraltino a que se ponha a questão [de ficar sob soberania espanhola], irá responder que prefere passar fome a algum dia ser espanhol. Porque os gibraltinos são ingleses, pretendem ter soberania inglesa e, penso eu, que muito do que advém de Gibraltar, se eles tivessem outro tipo de legislação recorrente, seguramente que não existiria”, explica Luís Pinto, acrescentando que a “Espanha não é de todo um paraíso fiscal e Gibraltar é um dos mais atrativos paraísos fiscais”.