“Só posso ter uma expectativa que não é boa” se o Governo insistir na concertação social

O deputado e líder parlamentar do PCP criticou em entrevista à Antena 1 o facto de o Governo insistir na concertação social, “onde os patrões têm maioria”.

“Só posso ter uma expectativa que não é boa” sobre as alterações que o Governo vai introduzir. João Oliveira pergunta e responde: “está-se à espera que com o mesmo caminho, o resultado seja diferente? Só pode ser o mesmo”.

Ao falar da concertação social e também de um possível cenário de aumento de contestação social a um Governo viabilizado pelo PCP, João Oliveira afirmou que “os trabalhadores fazem greve sempre que sentem necessidade disso, não é o PCP que estala os dedos e há greves. “As greves aparecem perante problemas que não se resolvem”, concluiu.

Na mesma entrevista, o líder parlamentar dos comunistas falou sobre Rui Rio e questionado sobre mudanças na liderança dos sociais-democratas, o deputado comunista salientou que a única alteração “que se nota” é que Rui Rio reconheceu a legitimidade da atual solução governativa.

“Não há alteração no essencial e a mudança de liderança no PSD não beliscou a relação bilateral que os comunistas mantém com Governo”, acrescentou.