Só Espanha bate Portugal na rentabilidade dos dividendos das ações

Em tempo de taxas de juros baixas, o ‘dividend yield’, ou seja, o rácio dos dividendos pagos face à cotação de uma ação, é um fator ainda mais importante nas decisões dos investidores.

Segundo um estudo da Allianz Global Investors, as empresas europeias deverão pagar 315 mil milhões de euros em dividendos a acionistas em 2017, face ao recorde de 302 mil milhões de euros estabelecido no ano passado.

A gestora de investimento salienta que “o ano eleitoral de 2017 oferece oportunidades de investimento em ações de dividendos europeus”, mas alerta também que devido à incerteza política na Europa, são prováveis flutuações de curto-prazo nos preços nos próximos meses.

Jörg de Vries-Hippen, CIO Equity Europe da Allianz, refere, contudo, que a “Europa é demasiado importante para que os problemas representem um desafio fundamental à sua continuada existência ou resultem, de facto, em turbulência séria de mercado. Isto aplica-se igualmente ao ano eleitoral de 2017, que verá Estados-membros chave da União Europeia e como França, Holanda e Alemanha baralhar as suas cartas políticas”.

Títulos mais ‘defensivos’, cujos negócios estão menos expostos a flutuações do mercado ou da política, costumam oferecer maiores dividendos. Em Portugal, um caso clássico é o da gestora de redes elétricas REN, que tem um ‘dividend yield’ de mais de 6%.

Segundo a Allianz, a elevada rentabilidade por dividendo em 2016 em países como Espanha ou Portugal “explica-se com o facto de que estes mercados apresentam ainda valorizações baixas”, e a gestora considera que existem ainda boas oportunidades de investimento entre as empresas na Ibéria.

No final de 2016, a rentabilidade média do dividendo situou-se em torno dos 3,5% em toda a Europa, e Vries-Hippen está confiante que os dividendos manter-se-ão uma importante alternativa de investimento em 2017: “Mesmo sendo provável que as taxas de juro recuperem dos seus mínimos históricos este ano, parece improvável que alcancem o nível de rentabilidade dos dividendos no curto prazo”.