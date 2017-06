SNS tem de reduzir despesas com pessoal trimestralmente

Os estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) têm de reduzir os encargos trimestrais com a aquisição de profissionais de saúde em pelo menos 35%, por comparação com os encargos do mesmo trimestre do ano anterior. A medida está prevista no diploma ontem publicado em Diário da Repúblicas que altera as normas de execução do Orçamento do Estado para 2017. É ainda fixada a normalização do pagamento de 75% de horas extra a todos os trabalhadores do SNS até 1 de dezembro, altura em que o valor passará para 100%.

As normas de execução orçamental para 2017 prevêem os casos em que é ou não permitido alterar orçamentos entre diferentes serviços, o que é chamado de “gestão flexível”. No capítulo do regime remuneratório específico de trabalho extraordinário ou suplementar no setor da saúde, é agora introduzido um travão trimestral nas despesas com pessoal ao mesmo tempo que se a normaliza o pagamento de trabalho extraordinário ou suplementar prestado por todos os profissionais de saúde.

O diploma, ontem publicado e que altera as normas de execução do OE/17, determina que os estabelecimentos do SNS “têm de reduzir os encargos trimestrais com a aquisição de profissionais de saúde em pelo menos 35%, por comparação com os encargos do mesmo trimestre do ano anterior”.