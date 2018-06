SNS com acréscimo de 447 médicos especialistas no ano passado

O Serviço Nacional de Saúde tinha no ano passado mais 447 médicos especialistas do que em 2016, mas há mais de 15% de profissionais formados que não ficam no sistema público português, segundo dados oficiais.

Ainda assim, de acordo com os números divulgados hoje pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), a taxa de retenção de especialistas no SNS foi, em 2017, superior a 2016, atingindo os 84%.

No final do ano passado, trabalhavam nas entidades do Ministério da Saúde 131.998 funcionários, “o maior número de efetivos de que há registo”, indica uma nota da ACSS, enviada a propósito de uma reunião com dirigentes do Ministério que hoje à tarde decorre em Lisboa.