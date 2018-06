Smartphones: estas são as marcas mais vendidas em Portugal

De acordo com os dados da IDC Portugal, foram vendidos 601 mil ‘telemóveis inteligentes’ nos primeiros três meses do ano, menos 2,5% do que em igual período do ano passado.

Os portugueses compraram menos telemóveis no início deste ano, comparativamente ao mesmo período de 2017. De acordo com os dados da IDC Portugal foram vendidos 601 mil smartphones no país durante o primeiro semestre de 2018, o que significa menos 2,5% face ao trimestre homólogo do ano passado. Eis o ‘Top 50’ de marcas mais vendidas em Portugal: Huawei: 152 mil (25% | + 27%)

Samsung: 147mil (25% | – 18%)

Apple: 84 mil (14% | + 19%)

Wiko: 41 mil (7% | + 25%)

HMD/Nokia: 38 mil (6%)