Smartphone vs máquina fotográfica: qual é o melhor ‘gadget’ para tirar fotos?

Comprar uma máquina fotográfica continua a ser a melhor opção, apesar de o smartphone ser prático e não se sair mal, sendo certo que com menos de € 200 já consegue comprar uma máquina compacta que tire fotos de qualidade.

Damos-lhe 3 bons motivos para continuar a apostar numa máquina.

Estes 3 fatores combinados conseguem criar imagens com diferentes nuances e dão ao utilizador a capacidade de se exprimir de forma mais criativa. Na escolha da máquina fotográfica digital ideal para si, distinga o equipamento essencial, da resolução ao zoom. Compare sempre modelos e preços e informe-se do tipo mais adequado ao seu perfil: compacta, aventura, avançadas, superzoom, híbridas e reflex.

Então e a partilha nas redes sociais? Se tiver a app certa no smartphone ou no tablet, em poucos minutos, conseguirá a foto perfeita para partilhar nas redes sociais ou enviar aos amigos. Recentemente testámos 35 apps gratuitas para smartphone e tablet, que podem ajudar os consumidores turistas a partilhar os bons momentos das suas férias. Essas app gratuitas são muito práticas, permitem transformar logo as fotografias e partilhá-las nas redes sociais.

