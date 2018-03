Smart Cities: tecnologia está a revolucionar forma de viver e trabalhar em Cascais

Ao todo, são 24 mil participantes, 370 líderes políticos, 100 países, 500 cidades e autoridades locais, 5 mil investidores e instituições financeiras, 3800 líderes empresariais e 3100 empresas, todos reunidos para ver, discutir e apresentar projectos sustentáveis e estratégias que criam um futuro mais responsável.

É ainda aqui que se discute as cidades do futuro, razão que levou Cascais a participar no MIPIM, promovendo o município não só como destino de investimento, mas também como líder na inovação através da tecnologia que está a revolucionar a maneira como se vive e trabalha em Cascais. O município tem actualmente lugar de destaque no panorama das Smart Cities.

Na sua intervenção no MIPIM (num painel com o tema “Technology Enabled Cities: What Next?”), Miguel Pinto Luz, vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais, apresentou alguns exemplos de soluções tecnológicas já implementadas ou ainda em desenvolvimento em Cascais. É o caso do centro de atendimento único (telefone, email, chat e presencial). Ou da criação de um login único para as várias plataformas digitais, como o MOBI Cascais que permite acesso a todo o tipo de transportes (incluindo bicicletas e parques de estacionamento), como o FIX Cascais, um aplicativo que permite ao cidadão solicitar intervenção do município no espaço público. Ou o Orçamento Participativo (o mais votado de toda a UE).