SL Benfica pode deixar de contratar ou emprestar jogadores em Portugal

Luís Filipe Vieira, presidente do SL Benfica, colocou em causa a possibilidade do clube voltar a contratar ou a emprestar jogadores em Portugal, garantiu o dirigente em conferência de imprensa que decorreu esta tarde no Estádio da Luz.

“A mim não me incomoda nada que a PJ venha cá. Desconheço se esta investigação envolve outros clubes, mas tu isto leva a equacionar se o Benfica voltará a contratar ou emprestar jogadores em Portugal. Não é por uma mentira ser repetida muitas vezes que passa a ser verdade”, garantiu Luís Filipe Vieira citado pelo jornal “Expresso”.

O presidente das ‘águias’ referiu ainda que “não há, não houve, porque não poderia haver, qualquer prova de uma ilegalidade cometida pelo Sport Lisboa e Benfica”. Sobre o levantamento desta hipótese Luís Filipe Vieira sublinhou que “estamos serenos, calmos e de cabeça bem levantada” e que “não podemos pôr em causa a idoneidade dos jogadores”.

Esta conferência de imprensa serviu para que o presidente do SL Benfica desse mais esclarecimentos relativamente às buscas efetuadas hoje nas instalações da SAD do Benfica no âmbito da designada Operação ‘Mala Ciao’.

A Polícia Judiciária do Porto está a realizar 14 buscas domiciliárias e 10 não domiciliárias, quatro das quais em sociedades anónimas desportivas (SAD), por suspeitas de corrupção ativa e passiva, tráfico de influência e oferta ou recebimento indevido de vantagem.

A informação foi prestada pela Procuradoria-Geral Distrital do Porto, num inquérito que se investigam factos “suscetíveis de integrar os crimes de corrupção ativa e passiva, tráfico de influência e oferta ou recebimento indevido de vantagem”

No âmbito do inquérito do Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto foi determinada a realização de “14 buscas domiciliárias e 10 não domiciliárias, quatro das quais a sociedades desportivas”.

As buscas decorrem nas comarcas de Viana do Castelo, Braga, Bragança, Porto, Porto Este, Lisboa e Setúbal.