“Situação caótica”. Funcionários do SEF marcam greve de três dias

Os funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) vão fazer greve entre 27 e 29 de março para alertar para o que chamam de “situação caótica” naquela entidade, anunciou hoje o seu sindicato.

Em comunicado, o Sindicato dos Funcionários do SEF (Sinsef) acusa a tutela de passividade e de, juntamente com a Direção Nacional, aplicar “políticas administrativamente absurdas”.

Ainda de acordo com o comunicado, estes funcionários mostram-se “preocupados com um serviço essencial para o País – seja em termos de controlo e segurança interna seja em termos de imagem pública internacional– o SINSEF apresenta, mais uma vez, reivindicações simples, mas essenciais como o reconhecimento da especificidade do trabalho desenvolvido pelo pessoal das carreiras não policiais do SEF e o seu devido enquadramento legal”.