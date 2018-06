Site de apostas ‘placard.pt’ abriu hoje e vai canalizar lucros para causas sociais

Um novo site de apostas desportivas está disponível desde hoje em placard.pt, permitindo apostar em 22 modalidades e cujos lucros serão aplicados em causas sociais, anunciou hoje a empresa promotora, detida maioritariamente pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Apesar de a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) ser a principal acionista da empresa SAS Apostas Sociais, o placard.pt é um site de apostas que não está relacionado com o jogo ‘Placard’ já detido pela SCML.

“O nosso objetivo é atuar neste mercado regulado, ter uma boa prestação de serviço de jogos aos utilizadores da plataforma, que esta seja intuitiva e de confiança”, disse à Lusa Paulo Calado, administrador da sociedade.

O novo site de apostas permite até 22 modalidades. “Além das mais procuradas – como futebol, ténis e basquetebol – estão ainda disponíveis, andebol, futsal, desportos motorizados e de inverno, entre outras”, descreve a SAS.

Para começar a apostar é necessário fazer um registo, para confirmar se o utilizador é maior de 18 anos e reúne as condições para jogar, e realizar um primeiro depósito.

“A aposta mínima disponível no novo site é de 10 cêntimos”, disse o responsável.

Segundo o administrador, a empresa “também é inovadora no sentido em que os dividendos, os resultados financeiros, vão ser todos eles, pela natureza e pelos fins dos seus acionistas, canalizados para causas sociais”, acrescentou.

O novo site de apostas tem ainda uma linha telefónica própria para prestar apoio a jogadores, para evitar dependências, por exemplo.

A SAS Apostas Sociais é uma operadora de Apostas Desportivas à Cota Online no mercado regulado português, constituída em janeiro de 2017, com licença do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Instituto de Turismo de Portugal, IP.

A empresa tem como acionistas a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (54%), que detém o monopólio das apostas desportivas em Portugal, a União das Misericórdias Portuguesas (16%), a Fundação Montepio Geral (15%), a Cáritas Portuguesa (7,5%) e a ACAPO (7,5%).

Os jogos da Santa Casa tiveram em 2017 o melhor resultado de sempre, ultrapassando, pela primeira vez, o valor de três milhões de euros em vendas brutas, mais 9,1% em relação ao ano anterior.

O resultado líquido dos jogos situou-se nos 729 milhões (675,5 milhões em 2016) e os resultados distribuídos pelos beneficiários (Estado e entidades) foi de 718 milhões.

De fora do novo placard.pt estão para já as apostas hípicas, que a Santa Casa assumiu como intenção há alguns anos e até chegaram a ser anunciadas para o ano passado, mas que devem começar a ser disponibilizadas no mercado nacional no início de 2019, com base em centros hípicos mundiais, pela inexistência em Portugal de corridas organizadas.