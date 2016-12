SITAVA desconvocou greves nos aeroportos nacionais

O SITAVA desconvocou as greves nos aeroportos nacionais marcadas para amanhã e dias seguintes, está a avançar a RTP.

Hoje, decorreu um plenário dos trabalhadores das empresas de segurança e de ‘handling’ para decidir se o SITAVA – Sindicatos dos Trabalhadores da Aviação e dos Aeroportos manteria as greves ou iria desconvocá-las, na sequência da negociação decorrida na passada sexta-feira, num encontro com os representantes do Governo.

A RTP acrescenta que a desconvocação das greves pelo SITAVA surge na sequência do acordo conseguido com o Governo, não se sabendo os pormenores desse entendimento.

Para explicar esta decisão, o SITAVA convocou uma conferência de Imprensa para as 18h30m de hoje, nas suas instalações, em Lisboa.