Sistema que permite obter pareceres vinculativos de anúncios dirigidos a crianças entrou em vigor este mês

Arrancou este mês o sistema de pre-clearance, que permite obter pareceres prévios vinculativos, a todos os anúncios novos de alimentos e bebidas dirigidos a crianças. Ou seja, a partir de agora a publicidade dirigida ao público infantil passará a ser analisada previamente pela Auto Regulação Publicitária antes mesmo de esta ser veiculada em Televisão e replicada no digital.

A análise prévia recairá nos mecanismos ético-legais existentes e em particular na nova versão do Código de Auto-Regulação em matéria de Alimentos e Bebidas dirigido a crianças, que entrou em vigor no passado dia 16 de Janeiro. O que significa que é agora validado o compromisso da comunicação comercial das empresas a padrões éticos muito mais exigentes e protectores que a própria lei, como é atributo de um sistema de auto-regulação bem implementado.

Auchan, Campo Frio, Cerealis, Coca-Cola, Danone, Ferbar, Ferrero, Intermarché, Lactogal, Lidl, McDonald’s, Modelo Continente, Mondelez, Pescanova, Soc. Central de Cervejas, Schweppes Suntory, Super Bock Group, Telepizza e Unilever são, por agora, as 19 empresas que já formalizaram a sua adesão ao sistema de pre-clearance, representando a esmagadora maioria do investimento publicitário.