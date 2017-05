Síria. Turquia anuncia que autópsias confirmam uso de armas químicas

O ministro da Justiça da Turquia, Bekir Bozdag, anunciou esta quinta-feira que as autópsias a três vítimas do ataque de terça-feira em Khan Sheikhun, noroeste da Síria, confirmam o uso de armas químicas.

“Foram feitas autópsias a três cadáveres levados de Idlib [a província em que se situa Khan Sheikhun] para Adana [sul da Turquia]. Participaram representantes da Organização Mundial de Saúde e da Organização para a Proibição de Armas Químicas [OPAQ]. O resultado das autópsias comprovou o uso de armas químicas”, disse.

Mais de 80 pessoas morreram e perto de duas centenas ficaram feridas no ataque. Cerca de 60 feridos foram levados para a Turquia para serem tratados e três deles morreram, segundo as autoridades turcas.

Bozdag explicou que as autópsias de três corpos em Adana, no sul da Turquia, contaram com a participação de médicos legistas turcos, além de representantes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização para a Proibição de Armas Químicas (Opaq).

Especialistas turcos já tinham sido enviados à Síria para ajudar equipas médicas locais de Khan Sheikhun, sobrecarregadas após o ataque, no tratamento e diagnóstico dos feridos. Além das 86 vítimas fatais, que incluem 30 crianças, o incidente deixou dezenas de pessoas feridas, que agora estão a receber atendimento médico na Turquia, país vizinho da Síria.

As autópsias, que demoraram quase três horas foram gravadas com câmeras. As autoridades turcas e a delegação da OMS também recolheram amostras. Ainda não há confirmação oficial sobre a substância química utilizada no ataque. Mas as principais suspeitas são o gás cloro e o gás sarin.

O sarin é um gás asfixiante que foi originalmente desenvolvido como um pesticida na Alemanha, em 1938. O sarín fez parte de uma classe de armas químicas desenvolvidas durante a Segunda Guerra Mundial. Na sua forma pura, o sarín apresenta-se como um líquido claro, incolor e insípido.