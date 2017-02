Governo de Bashar al-Assad acusado de matar 13 mil pessoas em “execuções extra-judiciais”

A Amnistia Internacional acusou esta terça-feira o governo do presidente sírio, Bashar al-Assad, de levar a cabo uma “campanha de execuções extra-judiciais” que vitimou 13 mil pessoas, na sua maioria civis opositores do regime, entre 2011 e 2015. O massacre terá ocorrido na prisão de Saydnaya onde, segundo a Amnistia Internacional (AI), os prisioneiros continuam a ser sujeitos à “aplicação repetida de tortura e a privação sistemática de comida, água, medicamentos e atenção médica”.

“Entre 2011 e 2015, todas as semanas e muitas vezes duas vezes por semana, grupos de até 50 pessoas eram levadas das celas prisionais e enforcadas”, indica a Amnistia Internacional.

No relatório com o nome “Matadouro Humano: Enforcamentos e extermínio em massa na prisão de Saydnaya, Síria”, a organização de defesa dos Direitos Humanos dá conta de que o regime sírio está, de forma deliberada, a aplicar “condições infra-humanas” aos reclusos na prisão de Saydnaya e que nenhum dos condenados a enforcamento teve direito a um julgamento digno. Ao invés disso, as vítimas passam por um procedimento superficial, de um a dois minutos, num chamado Tribunal Militar de Campanha considerado pela AI como um “procedimento tão sumário e arbitrário”, que não pode ser chamado sequer de processo judicial.