SIRESP afirma ter cumprido contrato e rejeita acusações

A Administração da parceria público privada encarregue do SIRESP respondeu às acusações feitas em relação ao incumprimento do contrato refereindo que “tem cumprido escrupulosamente o contrato”, noticia o DN.

O comunicado enviado pelo consórcio avisa que não vai receber ‘de ânimo leve’ as acusações que lhe são imputadas no incêndio em Pedrógão Grande, admitindo a possibilidade de avançar com penalizações ou renegociações do contrato. Apesar de se afastar de qualquer incumprimento no seguimento das falhas do serviço, a empresa reconhece que a sua rede pode ser melhorada, afirmando no comunicado que “está comprometida na prossecução do objetivo de desenvolvimento e upgrade da Rede”.

O Instituto de Telecomunicações divulgou ontem um relatório em que diz que “existiram faltas graves na Rede SIRESP, com cortes prolongados no funcionamento normal do sistema de comunicações nas áreas cobertas pelas estações base de Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Serra da Lousã, Malhadas e Pampilhosa da Serra”, mas adianta que as falhas se “deveram à destruição, pelo incêndio, das ligações por cabo de fibra ótica das estações base referidas ao comutador de Coimbra”, o que quer dizer que “não existem razões técnicas para abandonar a Rede SIRESP”.