Sindicatos exigem contagem integral do tempo de serviço e querem reunião com primeiro-ministro

Os funcionários judiciais, guardas prisionais, polícias e profissionais da GNR juntaram-se hoje aos professores na exigência da contagem integral do tempo de serviço que cumpriram: nove anos, quatro meses e dois dias, de acordo com um comunicado conjunto dos sindicatos SFJ, o SNCGP, a ASPP/PSP, a FENPROF e a APG/GNR

Para além da reunião com o primeiro-ministro, as associações sindicais pretendem ainda reunir com a comissão de orçamento, finanças e administração pública da Assembleia da República.

No comunicado pode ler-se “que as respetivas tutelas recusaram, até agora, recuperar integralmente o tempo de serviço que este congelado, ora justificando com o facto de não ser matéria da sua exclusiva responsabilidade, ora argumentando que a resolução do +problema em determinado setor abriria um precedente”.