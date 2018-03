Sindicatos dos bancários pedem reunião de urgência ao Novo Banco

A Federação do Sector Financeiro (Febase) solicitou uma reunião de emergência com a administração do Novo Banco devido ao anúncio público de encerramento de mais balcões e da saída de mais trabalhadores, sem aviso prévio aos sindicatos dos bancários. A Febase acusa a instituição lideada por António Ramalho “de violar a prática de diálogo e negociação”.

Segundo a Febase, os sindicatos verticais que integram esta Federação “foram surpreendidos por notícias preocupantes”, que dão conta da decisão do Novo Banco de encerrar mais 55 balcões e promover a saída de cerca de 400 trabalhadores.