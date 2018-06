Sindicatos “disputam” Comissão de Trabalhadores do Montepio

As eleições para a Comissão de Trabalhadores da Caixa Económica Montepio Geral são já nesta terça-feira dia 5 de junho e há cinco listas na corrida à liderança da Comissão que tem por missão defender os interesses dos cerca de 3.000 trabalhadores do banco liderado por Carlos Tavares, para os próximos quatro anos.

Lista A tem o slogan “Compromisso com os Trabalhadores” e é liderada por Hélder Nora, atual Presidente da Comissão de Trabalhadores, que e é do Porto e é um veterano nesta Comissão de Trabalhadores. Apresenta-se com uma lista composta por 11 elementos e dois suplentes.

A Lista B é liderada por Miguel Ricardo, atual membro da Comissão de Trabalhadores na Caixa Económica Montepio Geral, e é composta por independentes, segundo fontes conhecedoras do processo. Também é composta por 11 elementos, com três suplentes.

A Lista C é liderada por Carla Cunha e é composta por membros do Sindicato dos Quadro Técnicos e Bancários (liderado por Paulo Marcos). Tem por slogan “Novo Rumo”, e apresenta uma lista composta por 11 membros e três suplentes.

O SNQTB tem 1.600 trabalhores da Caixa Económica Montepio Geral como associados, o que é mais de metade dos trabalhadores do banco da Associação Mutualista, pelo que é tido como um forte candidato à Comissão de Trabalhadores.

O presidente do Sindicato dos Quadros, Paulo Marcos, disse no entanto ao Jornal Económico que o SNQTB “não se envolve nas eleições para a Comissão de Trabalhadores” do Montepio.

A Lista D é composta por 14 membros e liderada por Ana Rita Leme que é tida como próxima do SBSI – Sindicato Bancário do Sul e Ilhas (liderado por Rui Riso). Esta lista tem como candidatos alguns dos atuais membros da Comissão de Trabalhadores mais ligados ao PCP, segundo fontes conhecedoras do processo.

Por fim a Lista E é liderada por Luís Ferreira de Almeida, atualmente na Comissão de Trabalhadores, composta por candidatos ligados ao Sindicato dos Bancários do Norte.

A Comissão de Trabalhores ganha importância numa altura em que se aproximam as eleições para a liderança da Associação Mutualista, uma vez que no geral os trabalhadores do Montepio são associados da Associação Mutualista. As eleições para os vários órgãos sociais da Mutualista ocorrerão em dezembro.

Nas últimas eleições, realizadas em 2015, António Tomás Correia foi eleito presidente com 61% dos 57.800 associados que foram votar — num universo de cerca de 630 mil associados.

Começam a perfilar-se candidatos ao atual lugar de Tomás Correia. Nas eleições de dezembro o presidente da Associação Mutualista conta já com a concorrência da lista de Luís Campos Cunha, segundo o Eco.