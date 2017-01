Sindicatos bancários querem que BCP aplique 35,1 milhões na reposição dos salários

A FEBASE – Federação do Sector Financeiro, que é uma associação de sindicatos filiados na UGT que representam trabalhadores do sector financeiro, querem que os 35,1 milhões de euros que o BCP poupou com não tomada firme pelo sindicato bancário do aumento de capital seja aplicada na reposição antecipada dos salários que foram cortados por via da ajuda do Estado (em CoCos) em 2012.

“Os 35,1 milhões de euros destinados ao sindicato bancário deve reverter a favor dos trabalhadores do BCP”, diz o sindicato em comunicado.

Um consórcio de bancos internacionais, composto pelo JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America Merril Lynch, Crédit Suisse e Mediobanca, assinou um contrato de tomada firme das novas acções do BCP que não fossem subscritas no aumento de capital, mas o nível de subscrição do aumento de capital deve permitir dispensar a utilização da tomada firme da operação. Pelo são poupadas as comissões.