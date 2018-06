Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas diz que houve adesão total na consulta externa na Madeira

O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas avança que existiu uma adesão de 100% na consulta externa, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, em áreas como a oftalmologia e a neurologia e ainda nos serviços farmacêuticos.

A direcção regional da estrutura sindical diz, ao Económico Madeira, que nos serviços farmacêuticos do hospital estão a ser assegurados os serviços mínimos tendo em conta a adesão total dos assistentes operacionais a esta greve.

O mesmo sindicato denuncia o que diz ser uma campanha de contra-informação em que funcionários são ameaçados com processos disciplinares.

Apesar de manifestar solidariedade com os colegas a nível nacional o responsável pelo Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública da Madeira, Ricardo Gouveia, diz que a estrutura decidiu não aderir a esta greve tendo em conta o processo negocial que decorre com o Governo Regional.

Ricardo Gouveia afirma no entanto que se as promessas do executivo não forem cumpridas a breve prazo vai existir uma mobilização na Madeira por parte do sindicato. Entre as promessas do governo está a contratação através de concurso público de mais 55 funcionários.

Entre as reivindicações da estrutura sindical estão o descongelamento dos salários, a contratação de mais recursos humanos, e a regularização dos precários.

De recordar que a greve é a nível nacional e abrange trabalhadores do setor da saúde.