Sindicato dos Quadros sai em defesa do Novo Banco depois das críticas de Bruxelas

O Sindicato dos Quadros Técnicos Bancários reuniu-se ontem com a Comissão Nacional de Trabalhadores (CNT) e a Administração do Novo Banco, depois da informação que o Novo Banco vai promover o encerramento de 75 dos seus balcões, 35 dos quais no imediato e 40 até ao final do primeiro semestre de 2018.

A instituição liderada por Paulo Marcos diz que os “critérios técnicos a observar no Novo Banco no encerramento de balcões procurarão minimizar impactos sobre clientes, volume de negócio, quota de mercado e, estamos em crer, sobre os seus trabalhadores”.

A nota revela ainda que “será continuado o plano de reformas antecipadas, já iniciado, para os trabalhadores a partir dos 55 anos de idade, conjugando-se este plano com uma dotação para o respetivo fundo de pensões e a atribuição de um prémio para os trabalhadores abrangidos”.

O Sindicato e a Comissão de Trabalhadores do Novo Banco foram ainda informados que “será desencadeado um novo plano de rescisões por mútuo acordo com condições a anunciar em breve, mas em linha com as melhores práticas do setor e, cremos, menos penalizantes para os trabalhadores nele incluídos”.

Da conjugação destas medidas deverá resultar uma redução de cerca de 400 trabalhadores, disse o Novo Banco às instituições que representam trabalhadores. “Este plano de redução de balcões e de trabalhadores antecipa assim, para 2018, os compromissos assumidos com Bruxelas para o final de 2019, alterando também o plano que inicialmente fora transmitido aos Sindicatos, plano esse mais conservador e prolongado no tempo”, lê-se no comunicado do SNQTB.

“Como sempre, recomendamos aos nossos sócios que recorram aos seus representantes, delegados ou dirigentes sindicais, regionais ou nacionais, de forma a obterem o devido aconselhamento quando confrontados com qualquer das propostas acima identificadas. Salientamos que qualquer das propostas merece a devida ponderação e reflexão, devendo ser considerados planos alternativos de carreira e desenvolvimento pessoal e, não menos importante, a preservação de equilíbrios familiares”, escreve o sindato liderado por Paulo Marcos.

“Destacamos, de igual modo, que nenhum trabalhador será obrigado a aceitar qualquer das soluções que venham a ser propostas, estando o SNQTB especialmente atento a práticas que possam eventualmente consubstanciar situações de assédio moral, conceito este, aliás, recentemente criminalizado”, diz a nota.

SNQTB sai em defesa do Novo Banco e dos trabalhadores

“Por último, no que se refere ao conjunto, aparentemente concertado, de recentes notícias sobre o Novo Banco, a Direção do SNQTB esclarece que os alegados prejuízos da instituição resultam da herança de práticas do antigo GES, em tudo alheias

ao esforço do trabalho diário dos quadros e técnicos bancários do Banco”, diz o comunicado.

A instituição liderada por Paulo Marcos diz que “esses alegados prejuízos, estamos em crer, resultam da vontade da Lone Star e do Fundo de Resolução em sanear o “side bank”, Instituição esta, como é sabido, estranha ao Novo Banco”.

“Não podemos deixar de estranhar que o relatório dos compromissos assumidos pelo Governo Português com Bruxelas tenha sido ontem revelado pela imprensa quando os sindicatos, mormente o SNQTB, reiteradamente, ao longo do tempo, solicitaram conhecer o seu conteúdo”, lamenta o sindicato.

A instituição refere ainda que “algumas das medidas ilustram o que de pior temos no processo de construção europeia: personagens não eleitas e ao arrepio do mandado dos cidadãos, tomam decisões fora do escrutínio público, em total alheamento das pessoas e dos países periféricos, o que se lamenta a todos os níveis”.

Mas na opinião do SNQTB “nada parece indiciar que os piores cenários venham a concretizar-se, designadamente o facto de o Estado português ver-se obrigado a injetar mais capital na Instituição por ausência de investidores e acionistas privados”.

“A conjugação de “más notícias” não é provavelmente inocente”, pois, “o Novo Banco é um agente fundamental e estruturante da economia portuguesa, tanto no financiamento do tecido empresarial português, como das próprias famílias, como aliás tem sido por todos reconhecido”, adianta o sindicato.

O comunicado assinado por António Borges Amaral e por Paulo Marcos elogia o Novo Banco que “constitui um exemplo notável de recuperação e resiliência e a sua atividade comercial, bem como os seus resultados operacionais, continuam a progredir, ganhando quota de mercado e recuperando eficácia e eficiência, algo que não tem sido devidamente realçado. Os trabalhadores e a gestão, com o apoio dos clientes, têm demonstrado que é possível”, conclui.

Recorde-se que esta semana a Comissão Europeia expôs as fragilidades do Novo Banco (que vêm desde o BES) no seu relatório enviado às autoridades portuguesas que fundamenta a autorização de Bruxelas à venda de 75% do Novo Banco ao Lone Star, o que ocorreu em outubro. Os problemas remontam às más práticas de crédito no passado de empréstimos que continuam no balanço do banco, mas essas más práticas, segundo Bruxelas, continuaram no banco de transição (do Fundo de Resolução), com as gestões seguintes, o que abrange todos as administrações da instituição e aponta responsabilidades ao Banco de Portugal enquanto Autoridade de Resolução em Portugal. Este relatório explica também porque o Novo Banco se prepara para apresentar o maior volume de imparidades da sua história desde que foi criado em agosto de 2014.

“O Novo Banco tem um grande portfólio de ativos legados, alguns dos quais são de qualidade de crédito inferior ou podem deteriorar-se rapidamente para uma qualidade de crédito inferior”, diz o relatório.