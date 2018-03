Sindicato dos Professores da Madeira assinala 40 anos esta segunda-feira

O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) assinala esta segunda-feira a comemoração dos 40 anos na sua sede situada na Calçada da Cabouqueira.

Para assinalar este aniversário vão ser lançados dois livros. Um deles é intitulado ‘Perspetiva da História da Fundação do Sindicato dos Professores da Madeira’ de Ana Freitas Vieira, e a outra publicação é a ‘Coleção de Selos Comemorativa do 40.º Aniversário’.

Nesta segunda-feira, na sede do SPM, é realizado um concerto com o Quarteto Fusion e Diana Duarte.

O SPM tem vindo nos últimos dias a realizar uma série de actividades, em vários locais da Madeira, como forma de assinalar o seu aniversário. Entre essas iniciativas destaca-se a exposição ‘Memórias da Escola’.

A 21 de março será realizado um concerto no Teatro Municipal Baltazar Dias para assinalar o aniversário do SPM com a Orquestra Clássica da Madeira.