Sindicato dos magistrados do Ministério Público vai amanhã a votos

O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) vai neste sábado, 17 de março, a votos, com uma única lista concorrente, encabeçada pelo atual presidente do SMMP, António Ventinhas. Lutar pela autonomia financeira do MP, pela manutenção do principio do paralelismo das magistraturas e defender os direitos adquiridos pelos procuradores são os principais lemas da candidatura.

“A Lista A, única candidata às eleições para o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público propõe-se lutar pela autonomia financeira do MP, pela manutenção do principio do paralelismo das magistraturas e defender os direitos adquiridos pelos procuradores”, avançam os responsáveis da lista única, que integra praticamente toda a anterior direcção, sendo novamente liderada por Antonio Ventinhas.

O SMMP tem 1.330 sócios e a esmagadora maioria dos magistrados do Ministério Publico é filiada no Sindicato (mais de 90%).