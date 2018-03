Sindicato dos Enfermeiros da Madeira espera serviços perturbados devido à greve

O Sindicato dos Enfermeiros da Madeira tem a expectativa que existam durante esta quinta-feira muitos serviços perturbados, devido à greve, ou com com algum grau de condicionamento face a um dia normal.

O presidente do sindicato, Juan Carvalho, refere que diz que esta quinta-feira veio confirmar “o forte descontentamento e a revolta dos enfermeiros” que se fazia sentir no dia de ontem na visita a vários serviços de saúde.

Juan Carvalho diz que nesta altura ainda não estão disponíveis os números da adesão à greve mas que a perspectiva de adesão é positiva.

O dirigente sindical madeirense clarifica que esta greve foi convocada devido à situação que se faz sentir a nível nacional e regional no setor da saúde.

Juan Carvalho explica que a nível nacional foram assumidos um conjunto de compromissos relativos a dossiers que incluem o pagamento de 150 euros mensais de suplemento transitório, a revisão da carreira, e o acordo coletivo de trabalho, que não foram cumpridos pela República.

No plano regional o sindicalista madeirense refere que as reivindicações estão relacionadas com assuntos como o acordo colectivo de trabalho e a admissão de 400 enfermeiros nos serviços durante a legislatura.

Juan Carvalho diz ainda que existem “falta de enfermeiros nos serviços” e que estes profissionais possuem “sobrecarga laboral”.

O dirigente sindical refere ainda que o Governo Regional vai contratar 75 enfermeiros, em 2018, mas que esse número é pouco.