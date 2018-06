Sindicato dos Enfermeiros da Madeira alerta para descongelamento das carreiras apesar de acordo com SESARAM

Esta sexta-feira está prevista a assinatura de um acordo entre o Sindicato dos Enfermeiros da Madeira (SERAM) e o Serviço Regional de Saúde (SESARAM) relativo ao acordo coletivo de trabalho (ACT) apesar da estrutura sindical deixar alguns reparos relativamente ao andamento do descongelamento das carreiras. Em traços gerais este entendimento faz com que exista harmonização de regras entre os trabalhadores do privado, com contracto individual de trabalho, e do sector público, em áreas como a avaliação do desempenho, o acesso aos concursos e no descongelamento das carreiras.

O presidente do SERAM, Juan Carvalho, diz que existiram cedências de ambas as partes, na reunião realizada na semana passada, relativa ao ACT mas no entanto o sindicalista deixa alguns alertas relativamente ao descongelamento das carreiras.

Ao Económico Madeira, o sindicalista explica que estamos em junho e que ainda não se sente os efeitos do descongelamento que está previsto no Orçamento de Estado (OE) de 2018.