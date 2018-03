Sindicato de Pessoal de Voo exige à Ryanair aplicação de lei portuguesa

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), que representa todos os tripulantes de cabine, acusa a transportadora low cost Ryanair de não cumprir o Código do Trabalho nem a Constituição da República Portuguesa e exige a aplicação da lei portuguesa.

“Existe, neste momento, um diferendo entre trabalhadores tripulantes de cabine e empresa, que se deve à recusa da Ryanair de aplicar as normas imperativas constantes da Lei Portuguesa a Trabalhadores a laborarem no nosso país”, escreve o SNPVAC numa carta aberta ao Presidente da República, Primeiro-ministro, ministro do Trabalho e Assembleia da República.

O SNPVAC acusa igualmente a Ryanair de ingerência no nosso estado de direito: “Embora afirme ter vontade de negociar, informa que apenas o fará com tripulantes Ryanair e nunca com os legais e eleitos representantes do sindicato, por estes serem tripulantes de empresas concorrentes. E mantém que a única Lei aplicável aos seus tripulantes é a irlandesa.”