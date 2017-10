Sindicato de juízes diz que ausência de Marcelo no congresso é “desconsideração”

A presidente da Associação Sindical dos Juízes (ASJP) disse este sábado que é “uma desconsideração pela classe” a ausência do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no XI Congresso de Magistrados, que durante três dias decorreu na Figueira da Foz.

“Estou farta de dizer que o poder político desconsidera o judiciário. Neste caso, o senhor Presidente da República associou-se a essa desconsideração que nós pensávamos que era apenas do Governo”, disse à Lusa Manuela Paupério, no encerramento do congresso.

As declarações de Manuela Paupério surgem após ter conhecimento de que Marcelo Rebelo de Sousa esteve sexta-feira no congresso dos Economistas e que hoje tem presença marcada no congresso dos Farmacêuticos, lembrando que o Chefe de Estado foi convidado a estar presente em 2016 e que, na ocasião, disse “que teria muito gosto”.