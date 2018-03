Simulador permite comparar tarifas de luz e gás e mudar de fornecedor

O que é o “Poupa Energia”?

Trata-se de uma plataforma online destinada a ajudar os consumidores a escolher o tarifário e o fornecedor de eletricidade e de gás natural mais vantajoso entre os mais de 200 tarifários e 23 empresas que existem no mercado. A aplicação foi desenvolvida pela Agência para a Energia (Adene) e disponibiliza-lhe informação tendo em conta o seu caso específico.

O “Poupa Energia” disponibiliza ainda informação relevante sobre a eficiência energética e alguns conselhos básicos sobre como pode poupar ainda mais na sua fatura de energia. É possível também fazer uma pré-adesão a um novo fornecedor.

Como funciona?

A aplicação tem dois simuladores disponíveis para os consumidores domésticos: um simples e um avançado. Na versão simples, os consumidores têm apenas de indicar o número de pessoas que integram o agregado familiar, o tipo de utilização, o ano de construção do edifício em que residem e o tipo de pagamento pretendido. Já a versão avançada, pede-lhe mais detalhes sobre os equipamentos utilizados e dados sobre os consumos.

Em ambos os casos, os consumidores terão acesso as propostas tarifárias de eletricidade ou gás (ou combinadas) filtradas por valor de poupança. No entanto, quanto mais concreta for a informação disponibilizada, mais precisa será a recomendação do “Poupa Energia”.

Posso mudar de fornecedor através da aplicação?

Sim. O “Poupa Energia” oferece aos consumidores a possibilidade de realizarem pedidos de alteração do fornecedor em apenas seis passos. O processo não tem custos adicionais e salvaguarda que não haverá a interrupção no fornecimento de energia.

Há mais de 200 tarifários de luz e gás à escolha dos consumidores, o importante é encontrar um que sirva as suas necessidades.