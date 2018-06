Simplex+2018 estende preenchimento automático do IRS a apoios parentais

O Governo vai apresentar esta quarta-feira um pacote de medidas do Simplex+2018, que se juntam às mais de 1.200 já em curso, ao longo de 11 anos de história do programa. Entre as novas medidas mais emblemáticas da iniciativa estão a Fatura sem Papel; Parentalidade +Simples; e Qual@Escola, avança o jornal “Público”.

“Em 2016 apresentámos seis medidas emblemáticas, em 2017 sete, este ano serão oito”, afirma a secretária de Estado adjunta e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, sublinhando que o programa Simplex é já uma “marca com enorme notoriedade”. “Não há zona do país onde as pessoas não saibam o que é o Simplex”, assegura.

A iniciativa Parentalidade +Simples vai permitir o pré-preenchimento, com dados que já são do conhecimento do Estado, dos pedidos de licença parental ou de abono de família. Enquanto os primeiros pedidos demoravam, em média, 12 dias, os novos pedidos vão passar a demorar apenas 35 segundos.