Sim, ainda há uma Blockbuster (e é local de ‘romaria’ para turistas nostálgicos)

A Blockbuster, empresa que já foi a maior do ramo de aluguer de filmes (antes em vídeo e depois em DVD), anunciou em 2013 que iria fechar as suas últimas 300 lojas nos EUA. A companhia anunciou também que também encerrava o seu serviço de entrega de DVD via correio.

Um notícia do Business Insider dá conta que a Blockbuster está quase resumida a uma única loja em todos os Estados Unidos, e é em Bend, no Estado de Oregon, cidade com uma população estimada em 100 mil habitantes.