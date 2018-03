Silva Peneda vai integrar conselho de relações laborais da Altice

José Silva Peneda vai integrar o conselho de relações laborais da operadora de telecomunicações Altice Portugal, o novo órgão consultivo que foi criado em janeiro para melhorar as relações laborais na empresa, sabe o Jornal Económico.

Silva Peneda junta-se assim a outro “peso pesado” da concertação social, o ex-presidente da UGT, João Proença, que também integra este conselho consultivo da operadora liderada por Alexandre Fonseca.

Nascido em 1950 e economista de formação, José Silva Peneda desempenhou várias funções públicas de relevo ao longo das últimas décadas, tendo sido deputado, ministro do Emprego e eurodeputado. Foi também presidente do Conselho Económico e Social (CES), entre 2009 e 2015, tendo deixado este órgão de consulta e concertação social para passar a desempenhar as funções de conselheiro principal do presidente da Comissão Europeia, Jean Claude Juncker.