Silva Peneda quer que PSD salve Orçamento do Estado para evitar eleições

José Silva Peneda está convencido de que o próximo Orçamento do Estado vai ter ‘luz verde’ e apoio Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda, mas pretende que, caso isso não aconteça, que o Partido Social Democrata (PSD) salve o documento para evitar novas eleições.

Em entrevista ao “Público, divulgada esta quinta-feira, 21 de junho, o coordenador dos sociais democratas para a área da Solidariedade lembrou que “o Presidente da República já disse claramente que sem Orçamento há eleições”. “Portanto, aí o PSD não está a votar o Orçamento. Está a decidir se quer eleições antecipadas ou não quer”, explicou.

O antigo presidente do Conselho Económico e Social (CES) argumentou ainda ao mesmo jornal que seria “um suicídio” o partido inviabilizar o acordo de concertação social. “O PSD ajudou a criar a concertação social e fez os primeiros grandes acordos de concertação social do país. Seria um suicídio estar agora a inviabilizar um acordo deste género. Não faria sentido”, assegurou.

Para José Silva Peneda, os “grandes problemas” que o país ainda tem por resolver são a dívida pública, as “questões demográficas”, as desigualdades entre os diferentes rendimentos e as desigualdades territoriais.