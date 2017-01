Carta aberta de Silva Peneda a Passos Coelho: “Mude de opinião”

José Albino da Silva Peneda escreveu ao líder do PSD, reafirmando a opinião de que não quer que Pedro Passos Coelho chumbe no Parlamento a redução da taxa das empresas à Segurança Social. “Apelo a V.Ex.ª [Pedro Passos Coelho] para que mude de opinião”, realça.

“Tenho muita dificuldade em aceitar que, de forma direta e objetiva, o meu partido vote ao lado de forças políticas que nunca valorizaram a Concertação Social, nem o diálogo entre as partes”, afirmou, numa carta publicada no “Diário de Notícias”, esta terça-feira.

O ex-Presidente do Conselho Económico e Social refere, no mesmo texto, que admite que o Governo tenha “agido com ligeireza” na questão da concertação social e que não tenha confirmado se reunia todas as condições para assinar o acordo, mas a sua maior crítica dirige-se ao presidente dos sociais-democratas: