SIIBRA 2018 vai trazer mais investidores brasileiros para Portugal

O primeiro Salão Internacional de Imobiliário no Brasil 2018 (SIIBRA) vai decorrer entre os dias 4 e 5 de julho 2018 no Centro de Eventos do Ceará (CEC), o mais moderno espaço do género na América Latina e o segundo maior do Brasil, localizado na cidade de Fortaleza.

Trata-se de um evento que pretende estreitar e facilitar negócios imobiliários entre o Brasil e Portugal. A iniciativa partiu da necessidade de realizar uma ponte entre os dois mercados. Sendo o investidor brasileiro um dos principais clientes de imóveis em Portugal, o SIIBRA 2018 vem, desta forma, proporcionar aos promotores e mediadores portugueses a possibilidade de levarem até ao Brasil os seus produtos e de angariarem novos investidores. A ideia deste salão surgiu com uma conhecedora do mercado brasileiro e português, Guimênia Nogueira, proprietária da empresa Guimênia Nogueira International Business Consulting, com sede em Portugal.

Para a responsável, este evento tem como principal propósito e objetivo, o crescimento equilibrado das parcerias imobiliárias entre construtoras e mediadores e promotores do Brasil e Portugal.