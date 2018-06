Signify lança tecnologia sem fios LiFi, o WiFi através de luz

A multinacional Signify apresentou esta sexta-feira a nova tecnologia de banda larga através da luz Light Fidelity (LiFi), na qual a iluminação LED permite a ligação à Internet através das ondas de luz. A empresa de iluminação por Internet of Things (IoT) tornou-se, assim, pioneira na disponibilização de passagens contínuas entre pontos de luz.

Ora, esta solução dá a hipótese de navegar sem interrupções, o que não acontece, por exemplo, quando os utilizadores se deslocam de um lado de um grande escritório para outro ou quando estão em hospitais ou no metro, locais onde as radiofrequências normais às vezes interferem com o equipamento, não têm alcance ou potência suficientes.

“Ao contrário das frequências de rádio, que estão a ficar congestionadas, o espetro da luz visível é um recurso inexplorado, com uma grande largura de banda adequada à ligação estável e simultânea de um grande número e tipo de dispositivos da ‘Internet das Coisas’”, afirma a diretora de Inovação da Signify. Para Olivia Qiu, “o potencial da LiFi na atual era digital é enorme”.

Inicialmente Philips Lighting, a empresa mudou recentemente o nome após a alteração de estatutos. Em Portugal, a nova designação estará oficializada no início do próximo ano. A Signify – que neste Campeonato do Mundo de Futebol iluminou dez dos 12 estádios na Rússia – garante que vai continuar a utilizar a marca Philips para os seus produtos, sob o acordo de licenciamento que tem com a Royal Philips.

A Signify, através de Jordi Manrique (diretor de Comunicação), está esta manhã no Zoom Smart Cities para discutir as últimas transformações na empresa e os próximos passos e fazer a demostração das novas soluções, como a plataforma Interact. O evento que decorre até amanhã, no Museu das Comunicações, em Lisboa. Ricardo Martins, Business Developer Smart Cities da Signify, será orador da conferência com o tema “Como é que a iluminação conectada pode ajudar a potenciar a IoT nas cidades do futuro?”.

Um dia antes da apresentação das novidades, a ABM Financial News noticiou que a BlackRock tinha anunciado uma quebra de interesse na empresa. A sociedade de gestão de investimentos reportou uma participação de capital de 2,96% com direito a voto de 3,07%, quando a 15 de junho tinha sido de 3,16% e de 3,27%, respetivamente.

As ações da empresa holandesa estão a subir 1,61% no índice holandês AEX, para 23,34 euros.

O que é a LiFi?