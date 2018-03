Siemens Portugal fecha 2017 com lucro líquido de 15,3 milhões de euros

A Siemens Portugal fechou o ano de 2017 com um lucro líquido de 15,3 milhões de euros, o que corresponde ao dobro do registado no ano anterior. A contribuir para o desempenho positivo da empresa esteve o aumento do volume de encomendas, que assinalou um crescimento na ordem dos 10% para os 433,4 milhões de euros.

Além de ter crescido em termos nacionais, a Siemens Portugal reforçou a sua projeção internacional, com as exportações a ultrapassarem, pela primeira vez, os 100 milhões de euros. Este valor corresponde a um aumento de 30% em comparação com igual período homólogo.

“Atualmente, já temos em carteira encomendas no valor de 850 milhões de euros, perspetivando que esse valor possa chegar aos 900 milhões de euros até ao final do ano. São resultados como estes que nos dão a segurança e a confiança de que precisamos para continuar a investir no país”, afirmou Pedro Pires de Miranda, presidente executivo da Siemens Portugal.