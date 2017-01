Siemens cria centros de experimentação para incentivar projetos para a indústria 4.0 em Portugal

A Siemens vai criar centros tecnológicos de apoio ao desenvolvimento de projetos para a indústria. Estes pertencem à Academia Siemens 4.0, uma das medidas estratégicas apresentadas pelo Governo hoje, que resultaram da iniciativa Indústria 4.0

Os centros vão integrar e ligar vários elementos do processo industrial, desde o desenho à produção, com vista a promover diversas iniciativas destinadas à modernização da indústria. Os primeiros vão estar na sede da Siemens, em Alfragide, no Instituto Politécnico de Leiria e na Universidade de Aveiro.

Para a realização deste projeto, a empresa juntou-se à CADflow, que centra a sua atividade no fornecimento e suporte técnico de softwares para a indústria e a BeeVeryCreative, startup que desenvolve tecnologia na área da impressão 3D e criou a primeira impressora 3D desktop portuguesa para o mercado mundial, com vista a uma melhor preparação do capital humano português para os desafios da digitalização.