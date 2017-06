SIC responde a acusações de Isabel dos Santos

A SIC já respondeu à empresária angolana Isabel dos Santos que acusou Pinto Balsemão, fundador do grupo Impresa, de “inconfessável ganância comercial”, devido aos preços alegadamente cobrados pelo canal que o empresário detém.

A angolana, que tem 70% de participação na Zap, uma operadora em Luanda, afirma que a SIC cobra preços excessivos. Uma fonte oficial do canal diz que “a SIC preocupa-se essencialmente com a liberdade de informação e com a prestação de serviços de qualidade aos seus clientes. Não vai, por isso mesmo, deixar-se enredar em “tertúlias” nas redes sociais”.

As declarações de Isabel dos Santos dizem que a SIC Notícias cobra 1 milhão de euros/ano, um valor bastante distanciado daquele que empresária diz ser cobrado por canais como AlJazeera e BBC, que cobram 66 mil e 33 mil euros respetivamente.

No Twitter, a angolana diz que a decisão é “comercial e não política”. As acusações foram feitas depois de a AFP África ter anunciado nas redes sociais que a SIC Notícias e a SIC Internacional foram retiradas da plataforma DSTV Multichoice em Angola. O responsável da plataforma angolana disse à agência noticiosa francesa que a causa por detrás da retirada eram as ”baixas audiências”.

Les Angolais privés de deux chaînes de télé jugées trop critiques https://t.co/jyRi6KnEyu #AFP pic.twitter.com/ooSr0a2qM0 — AFP Afrique (@AFP_Afrique) June 6, 2017

Em março, a Zap deixou de transmitir a SIC Notícias e a SIC Internacional para Angola e Moçambique por terem divulgado reportagens críticas ao regime em Luanda. A retirada dos dois canais do grupo Impresa da plataforma DSTV surgiu depois dessa suspensão.