SIBS estuda colaboração com mais quatro startups

A SIBS encontra-se a analisar o modelo de colaboração, a nível nacional e internacional, com mais quatro startups cujos projetos “estão alinhados” com a sua estratégia no âmbito da diretiva europeia de pagamentos PSD2, adiantou a diretora de Comunicação e Marca da empresa ao Jornal Económico.

A possível parceria surge na sequência do primeiro programa de aceleração na área dos pagamentos e fintech em Portugal, que tem o ADN da dona do Multibanco. Neste momento na sua segunda edição, foi criado e lançado pela empresa em 2016 como uma forma de contribuir para que um maior número de startups (em estado avançado) pudessem “ajudar a inovar no contexto das soluções de pagamento” ou outras soluções financeiras de Tecnologias de Informação.

O programa de Inovação da SIBS, composto pelo PayForward Accelator e pelo PayForward Opentrack, foi este ano orientado para soluções para empresas e particulares em contexto open banking. “O objetivo é que estas startups possam incorporar a plataforma que está a ser implementada pela SIBS, um novo serviço para dar resposta aos desafios resultantes da regulação europeia que entrou em vigor este ano [PSD2]”, afirmou Maria Antónia Saldanha ao semanário.