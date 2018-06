SIBS compra PayTel na Polónia

A SIBS formalizou a compra da PayTel, empresa polaca especializada em serviços de aceitação de cartão, “reforçando assim a presença num mercado importante para a sua estratégia de crescimento internacional” diz a gestora da rede Multibanco em Portugal num comunicado.

“A operação vai permitir à SIBS acelerar a sua atividade na Polónia, através de uma empresa com grande potencial de crescimento”, adianta a empresa

Este negócio vai ser feito em duas fases, ficando concluído só em 2020. “Esta transação vai decorrer entre 2018 e 2020, sendo que a primeira fase corresponde a 55% do capital da empresa e representa um investimento de 34 milhões de zlotys (cerca de oito milhões de euros) por parte da SIBS“, refere a empresa em comunicado.

“Com esta aquisição, a SIBS prossegue a sua estratégia de expandir os seus serviços de pagamentos posicionando-se com uma oferta ainda mais alargada na Europa, ladeando outros operadores de âmbito europeu”, lê-se na nota.

A SIBS está presente na Polónia desde 2008, prestando serviços de gestão de redes de ATM, homologação de terminais, processamento de transações, switching e prevenção e deteção de fraude, expandindo agora para os serviços de acquiring.

“O mercado polaco é muito relevante para a SIBS e marcou a sua expansão e alargamento da oferta em mercados europeus. As perspetivas de crescimento para o mercado de pagamentos na Polónia são bastante consistentes e a compra da PayTel é precisamente uma aposta nesse sentido. Falamos de uma empresa com relações comerciais determinantes a nível nacional, o que, em conjunto com o know-how e portfolio aportado pela SIBS representa uma oportunidade de desenvolvimento estratégico, e reforça o posicionamento da SIBS como um player de pagamentos relevante no mercado europeu”, afirma no comunicado Madalena Cascais Tomé, CEO da SIBS.

Criada em 2003, a PayTel, sediada em Varsóvia, é uma empresa de acquiring que emprega atualmente cerca de 100 trabalhadores, adianta a SIBS. A PayTel disponibiliza a aceitação de pagamentos de forma integrada, incluindo serviços de processamento, fornecimento de TPA, gestão de redes e centros de atendimento ao cliente. No primeiro trimestre de 2018 tinha já 23.000 terminais de pagamento, sendo que só em 2017 geriu 30 milhões de transações de pagamentos.