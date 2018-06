Shareholder Value Management compra participação na EDP Renováveis e nomeia um administrador

O fundo de investimento alemão Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen e outros fundos assessorados pela Shareholder Value Management AG (SVM) adquiriram recentemente 17,6 milhões de acções da EDP Renováveis,que representam 2% do capital social da empresa, anuncia a SVM em comunicado.

A Shareholder Value Management AG é uma sociedade de investimento com sede em Frankfurt com 3.000 milhões de euros em activos sob gestão e assessoria.

Posteriormente, a SVM liderou a união de outros acionistas minoritários até conseguir uma participação conjunta de aproximadamente 6% para exercer o direito de representação proporcional, solicitando a nomeação de Alejandro Fernández de Araoz para um lugar no Conselho de Administração, explica a gestora de fundos.