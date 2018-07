Setor metalúrgico: tendência crescente de preços pode inverter-se em 2019, prevê Coface

Embora o crescimento e a rentabilidade tenham regressado, para a maioria dos segmentos, a indústria metalúrgica permanece como uma das mais arriscadas na avaliação setorial da Coface, especialista em seguro de crédito e gestão de risco, considerada com um nível de risco de crédito “elevado”.

Recordando que os metais têm vindo a beneficiar de um forte mercado desde meados de 2016, os analistas sublinham ainda, em comunicado, o facto de um aumento da procura com esta dimensão, não ser observado desde o período pós crise, em 2008. “Esta situação, combinada com um dólar mais fraco, traduz-se na recuperação dos preços do metal, com o alumínio a registar um aumento de 37% no acumulado do ano, enquanto o cobalto quadriplicou, os preços do cobre e do níquel cresceram 44% e 53%, respectivamente, e o zinco duplicou o preço, em relação ao início de 2016”, detalha a análise.

Atendendo a que interferência política e as rupturas geopolíticas sempre foram fatores importantes que geram volatilidade e aumento de preços no setor metalúrgico, que as recentes medidas protecionistas introduzidas nos EUA (como os impostos pela importação de aço e alumínio) e pela União Europeia (tarifas anti-dumping sobre o aço e o ferro) até agora, a análise aponta para o “impacto silencios”o sobre os produtores de metal chineses, uma vez que estes redirecionaram a sua produção para longe desses mercados, concentrando-se no seu mercado interno. “As tarifas de retaliação chinesas às medidas dos EUA – sobre tubos de aço, aviões e automóveis – provavelmente não causaram grande impacto na indústria automóvel”.