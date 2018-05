Setor empresarial da Madeira cresce e diminui passivo em 8,1%

O Setor Empresarial da Madeira (SERAM) teve um crescimento de 2 milhões de euros no seu volume de negócios o que traduz um aumento de 1,5% no primeiro trimestre face ao período homólogo. Estes organismos apresentaram uma diminuição no passivo de 8,1%, que se traduz em 176 milhões de euros, avança a Direção Regional do Orçamento e Tesouro (DROT).

No primeiro trimestre o SERAM registou ainda uma quebra no endividamento de 149 milhões de euros o que representa uma descida de 10,1% em termos homólogos.

Neste período existiu um aumento no investimento em cerca de 12 milhões de euros. Os activos do SERAM tiveram uma quebra de 5,8%, para os 2.6 mil milhões de euros, enquanto o passivo desceu 8,1%, para os 1.9 mil milhões de euros. Já a situação líquida melhorou 2,3% para os 629 milhões de euros.