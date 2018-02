Setor de azulejos e pavimentos cerâmicos atinge vendas de 155 milhões

O estudo desta consultora destaca que a produção portuguesa de azulejos e pavimentos cerâmicos atingiu em 2016 um valor semelhante ao do ano anterior, num contexto de aumento das vendas no mercado interno, crescimento moderado das exportações e dinamismo das vendas de produto importado. Para o ano 2017, a Informa D&B estima um valor de 350 milhões de euros, o que supõe 1,7% mais do que em 2016.

Já quanto as vendas em Portugal, o estudo destaca que “prolongaram nos anos 2016 e 2017 a tendência positiva iniciada em 2014”. Assim, revela, em 2016 cresceram 4,3%, estimando-se para o fim de 2017 um aumento de 5%-6%, até se situarem perto de 155 milhões de euros.

Segundo o estudo sectorial, a propensão a exportar manteve-se nos dois últimos exercícios em torno de 72%-73%, cerca de quinze pontos percentuais mais do que em 2009. Em 2017 as exportações alcançaram 256 milhões de euros, quase 4% mais do que em 2016. Também as importações mantêm, diz, “uma clara evolução crescente”, atingindo 61 milhões de euros em 2017, o qual supõe um crescimento de 22% relativamente a 2016.