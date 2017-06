Setor da energia arrasa PSI 20

A bolsa nacional encerrou em baixa, com uma variação negativa de 0,74% para 5.278,13 pontos, pressionada pela queda dos títulos do sector da energia.

No dia em que divulgou uma investigação relacionada com a extinção dos Contratos de Aquisição de Energia (CAE) e a sua substituição pelo regime dos Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC), a EDP terminou a sessão nos 3,16 euros, depois de um recuo de 2,25%. A EDP Renováveis perdeu 0,30% para 6,92 euros.

A REN desvalorizou 0,74% na sessão de hoje, depois de a empresa ter dado a conhecer que foram realizadas buscas na sua sede relacionadas com a introdução no sistema Português dos designados Custos para a Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC).