Setor da distribuição adopta medidas do ‘Simplex+’

A APED – Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição acolheu com agrado a aplicação, agora nos espaços de retalho e distribuição, das medidas integradas no Programa Simplex+.

Estas medidas são destinadas à simplificação da comunicação com o consumidor e à facilitação da gestão das empresas em matéria de fiscalização.

“Com o objetivo de uniformizar a informação a prestar aos clientes, as empresas do setor passam a ter acesso à plataforma online https://comunicarconsumidor.gov.pt/, na qual poderão descarregar toda a nova sinalética com as obrigações legais ou facultativas do espaço, como o livro de reclamações, horário de funcionamento, a proibição de fumar ou o acesso a animais”, assegura um comunicado da APED.