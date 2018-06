Sete pessoas acusadas de contrafação de moedas pelo Ministério Público

O Ministério Público (MP) acusou sete pessoas de contrafação de moedas, burla informática, branqueamento de capitais e falsidade. De acordo com a agência “Lusa”, as diligências já vinham a ser realizadas desde abril de 2017, com os arguidos a levarem a cabo um plano no qual se realizavam pagamentos de produtos, ou serviços a comerciantes da área da grande Lisboa, mediante a utilização de cartões bancários falsos.

Ao todo o MP dá conta que estes sete elementos gastaram perto de 180 mil em quase 6.500 transações feitas entre maio e dezembro do ano passado. No entanto várias transações foram canceladas pelo Sistema de Prevenção de Fraude e só foram realizadas 1.822 transações, correspondentes a perto de 38 mil euros.

Quatro arguidos ficaram com termo de identidade e residência e os restantes três por serem considerados os principais membros do grupo em prisão preventiva.